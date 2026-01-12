Alberto Trentini è finalmente libero
Alberto Trentini è libero | il cooperante italiano e Mario Burlò sono nell’ambasciata italiana a Caracas Un aereo sta andando a prenderli; La prima videochiamata di Trentini è per la mamma; Venezuela liberi Alberto Trentini e Mario Burlò | l’aereo da Roma è già partito; Venezuela Luigi Gasperin è stato liberato | era tra i detenuti del regime di Maduro.
Alberto Trentini liberato.
Finalmente. La prima foto degli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò, liberati nelle prime ore di questa mattina. Il ministro degli Esteri Tajani a RTL 102.5 ha detto che rientreranno in Italia tra oggi e domani. - facebook.com facebook
Prime parole di Alberto #Trentini dopo il rilascio, insieme a Mario Burló “Ci hanno trattato bene, non ci hanno torturato. Di Maduro non sapevamo nulla. È stato tutto inaspettato. Ora posso fumare una sigaretta”. x.com
