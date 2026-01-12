Alberto Farina in Odissea a Teatro Off Studio

Da romatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Farina presenta “Odissea”, spettacolo comico in programma sul palco del Teatro Off Studio di Roma giovedì 15 gennaio. Il comico, noto per il suo stile diretto, l’improvvisazione e il rapporto costante con la platea, guida uno spettacolo dal ritmo serrato, in cui il confine tra scena e. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Alberto Farina in "Non è colpa mia se so' così" al Teatro Q77

Leggi anche: Teatro delle Donne, al via con “Il Dio dell’acqua” la stagione 2026: una moderna Odissea con Daniela Giovanetti e Amedeo Monda

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

ODISSEA Al Teatro Off Studio Di Roma.

Al teatro comunale il comico Alberto Farina - Il comico Alberto Farina si esibirà domani alle 21 al teatro comunale di Porto San Giorgio con lo spettacolo "Non è colpa mia se sono così". ilrestodelcarlino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.