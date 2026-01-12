Julian Alaphilippe osserva con preoccupazione il cambiamento nel ciclismo, sottolineando come i giovani abbiano perso l’istinto e il sogno di vittoria. Con ritiri anticipati che accelerano il tramonto di una generazione, il campione francese rimane una voce critica e attenta alle trasformazioni di uno sport in continua evoluzione. La sua esperienza offre uno sguardo approfondito su un panorama in mutamento, tra tradizione e nuove dinamiche.

Roma, 12 gennaio 2026 - I ritiri sempre più precoci stanno riducendo all'osso la vecchia guardia del gruppo, ma c'è chi come Julian Alaphilippe non molla, e non solo nelle vesti di corridore. Le dichiarazioni di Alaphilippe. Proprio il ruolo di veterano datogli dall'età e dal palmares, nel quale spiccano i due titoli iridati di fila vinti nel 2020 e nel 2021, la Milano-Sanremo 2019, la Freccia Vallone nel 2018, 2019 e 2021, la Strade Bianche 2019 e tappe in tutti e tre i Grandi Giri, offre al francese, ai microfoni del Sigma Sports Unplugged with Matt Stephens, lo spunto per una riflessione sui più giovani e su ambizioni a suo dire diverse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alaphilippe: "I giovani non sognano più le vittorie e hanno perso l'istinto"

