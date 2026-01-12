Alain Orsoni l' ex leader corso ucciso con un colpo di pistola al funerale della madre | Il killer è sbucato dagli alberi

Il 12 gennaio, Alain Orsoni, ex leader nazionalista corso, è stato tragicamente ucciso mentre partecipava al funerale della madre. Secondo le testimonianze, l’aggressore sarebbe sbucato dagli alberi, colpendo con una pistola. La vicenda ha suscitato grande attenzione, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulle motivazioni che hanno portato a questo grave episodio.

