Alain Orsoni l' ex leader corso ucciso con un colpo di pistola al funerale della madre | Il killer è sbucato dagli alberi
Il 12 gennaio, Alain Orsoni, ex leader nazionalista corso, è stato tragicamente ucciso mentre partecipava al funerale della madre. Secondo le testimonianze, l’aggressore sarebbe sbucato dagli alberi, colpendo con una pistola. La vicenda ha suscitato grande attenzione, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulle motivazioni che hanno portato a questo grave episodio.
L'ex leader nazionalista corso Alain Orsoni è stato ucciso il 12 gennaio mentre partecipava al funerale della madre. Come riporta l'emittente francese Bfmtv, il suo killer è ancora in fuga.L'agguatoL'assassinio è avvenuto in località Vero, nell'entroterra della Corsica, proprio durante le esequie. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Ucciso con un colpo di pistola alla testa, Pio Marco Salomone non era l'obiettivo del baby killer
Leggi anche: Giuseppe Di Dio ucciso per sbaglio a Messina, parla la madre del killer: "È scappato con la pistola"
Alain Orsoni, politico francese ucciso al funerale della madre: è stato leader del movimento nazionalista della Corsica - Alain Orsoni, ex esponente di spicco del movimento nazionalista della Corsica, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. msn.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.