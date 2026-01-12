Dal 14 al 15 gennaio a Bologna si svolge la 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm, evento internazionale dedicato alle marche del distributore. Questa manifestazione rappresenta un'importante occasione di aggiornamento e confronto per gli operatori del settore della private label, consolidando il suo ruolo come appuntamento di riferimento a livello globale.

Bologna, 12 gen. (AdnkronosLabitalia) - Prende il via a Bologna, il 14 e 15 gennaio, la 22ª edizione di Marca by BolognaFiere & Adm, la fiera internazionale dedicata alla marca del distributore, oggi riconosciuta come appuntamento irrinunciabile per l'intero ecosistema della private label. L'evento apre l'anno del retail e riunisce industria, distribuzione moderna organizzata e filiera in un contesto orientato al business, al confronto strategico e all'innovazione. I numeri dell'edizione 2026 confermano una crescita sostenuta: 10 padiglioni (+19% di superficie espositiva), 28 insegne della dmo con stand, 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Al via Marca by Bolognafiere & Adm 2026

Leggi anche: Al via la 22esima edizione di Marca By BolognaFiere & Adm 2026

Leggi anche: 14-15 gennaio, appuntamento a BolognaFiere con MARCA by BolognaFiere & ADM (22a edizione)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Gruppo Casalasco torna a Marca il 14 e 15 gennaio; In evidenza il concetto di one stop shop del packaging alimentare; Marca, la distribuzione in vetrina: Oltre 25mila i visitatori attesi; La Burrata pugliese migliore al mondo alla 22.ma edizione di Marca a Bologna Fiere.

Al via Marca by Bolognafiere & Adm 2026 - Il 14 e 15 gennaio torna a Bologna l'appuntamento che inaugura l'anno della Marca del Distributore ... adnkronos.com