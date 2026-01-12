Al via la rifunzionalizzazione dei locali dell’ex pronto soccorso del ' Tatarella' | investiti quasi 2 milioni
Sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’ex pronto soccorso del Presidio ‘Giuseppe Tatarella’ di Cerignola, un intervento volto a riqualificare gli spazi con un investimento di circa 2 milioni di euro. L’intervento, promosso da Asl Foggia nell’ambito del PNRR, mira a migliorare le strutture del presidio ospedaliero e a garantire servizi più efficienti alla comunità.
