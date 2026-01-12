Al via la 49a edizione di Musicainsieme | ospite d' eccezione il violoncellista Ettore Pagano
Nel 2026 si apre la 49ª edizione di Musicainsieme, tradizionale appuntamento culturale a Pordenone promosso dal Centro Iniziative Culturali. Dal 1977, questa rassegna musicale si propone di offrire un momento di approfondimento e ascolto, con la partecipazione di artisti di rilievo. Quest’anno, tra gli ospiti, figura il violoncellista Ettore Pagano, che arricchirà il programma affidato alla direzione artistica dei Maestri Franco Calabretto ed Eddi De
Musicainsieme festeggia nel 2026 la sua 49a edizione e dal 1977 rinnova il suo appuntamento a Pordenone, nel cuore dell’inverno, su impulso del Centro Iniziative Culturali Pordenone che la promuove per la direzione artistica dei Maestri Franco Calabretto e Eddi De Nadai. Un ponte di note che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Inside Out Pink Floyd, Wish you were here: al Golden ospite d'eccezione Harry Waters
Leggi anche: Concerto inaugurale della stagione sinfonica 2025/26 al Carlo Felice: ospiti Lü Jia ed Ettore Pagano
Concerto di Natale 2025 LA MUSICA UNISCE III edizione La JuniOrchestra, composta da circa 60 allievi delle storiche scuole di musica della città di Molfetta — Associazione Dvorák, MusicaInsieme, Santa Cecilia — è lieta di invitarvi al Concerto di Natale “La - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.