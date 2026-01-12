Al The Square va in scena il Comedy Triathlon
Al The Square si svolge il Comedy Triathlon, un evento che unisce tre discipline comiche in una competizione coinvolgente. Tre talenti della scena fiorentina, provenienti dal collettivo Comici Miei, si sfidano in un format innovativo di stand-up comedy. Un’occasione per apprezzare la creatività e l’ironia di artisti emergenti, in un contesto che valorizza la sperimentazione e il talento locale.
Tre comici, tre discipline, un solo vincitore. Va in scena Comedy Triathlon, format di stand-up comedy competitivo e sperimentale che mette alla prova alcuni tra i più interessanti comici della scena fiorentina, del collettivo Comici miei.Protagonisti della serata Fausto Berti, Orlando Contreras. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
