Al D’Annunzio | L’Orchestraccia canta Califano - Bar Califfo
L’Orchestraccia torna al Teatro D’Annunzio di Latina sabato 17 gennaio, proponendo un concerto tributo a Franco Califano. Dopo esperienze precedenti, la band ripropone i brani del celebre cantautore italiano, offrendo un momento musicale dedicato alla sua musica. Un’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni di Califano in un evento semplice e rispettoso, in un contesto che celebra la sua figura e il suo repertorio.
La band, capitanata da Marco Conidi, propone al pubblico un rock folk che affonda le proprie radici nella tradizione romana
L'ORCHESTRACCIA canta Califano in "Bar Califfo" 17 gennaio 2026 Roma (Teatro D'Annunzio) Biglietti in vendita da “Blu Ticket” centro commerciale Latina Fiori. Info: 0773-472501. - facebook.com facebook
