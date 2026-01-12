Al D’Annunzio | L’Orchestraccia canta Califano - Bar Califfo

L’Orchestraccia torna al Teatro D’Annunzio di Latina sabato 17 gennaio, proponendo un concerto tributo a Franco Califano. Dopo esperienze precedenti, la band ripropone i brani del celebre cantautore italiano, offrendo un momento musicale dedicato alla sua musica. Un’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni di Califano in un evento semplice e rispettoso, in un contesto che celebra la sua figura e il suo repertorio.

Non è la prima volta che L’Orchestraccia suona a Latina: dopo i precedenti successi torna al Teatro D’Annunzio sabato 17 gennaio con il concerto tributo a Franco Califano.La band, capitanata da Marco Conidi, propone al pubblico un rock folk che affonda le proprie radici nella tradizione romana; è. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

