Al Contempo Records la presentazione del Libro Fatti di Rock di Ernesto Razzano

Al Contempo Records si apre la stagione 2026 di Music Pool con la rassegna Frequenze Rock, curata da Bruno Casini. In questa occasione, sarà presentato il libro Fatti di Rock di Ernesto Razzano, alla presenza dell’autore. Un momento dedicato alla storia e alle storie del rock, pensato per gli appassionati e i curiosi che vogliono approfondire questo genere musicale.

Comincia la stagione del 2026 di Music Pool con la rassegna Frequenze Rock a cura di Bruno Casini con la presentazione del Libro Fatti di Rock di Ernesto Razzano alla presenza dell'autore. Ernesto ha assorbito tanta musica, trabocca di note, ne è composto. Siamo fatti di rock tutti noi che in.

