Al cinema in settimana | da Buen Camino a Semplice cliente
Questa settimana al cinema sono in uscita due film:
Arriva al cinema “Semplice cliente”. Il docufilm di Alessio De Leonardis, che approda nelle sale lunedì 12 gennaio, racconta la storia di Mario Magnotta, il bidello dell’Aquila diventato una leggenda della cultura popolare italiana grazie a uno scherzo telefonico sulla lavatrice negli anni ’80, ripercorrendo la sua figura tra ironia e fragilità, e il fenomeno di viralità prima del web, con materiali d’archivio e la voce della figlia. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Buen Camino”, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Spongebob – Un’avventura da pirati”, “Zootropolis 2”, “Una di famiglia”, “No Other Choice”, “Norimberga”, “Primavera”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Anche questa settimana il film #OriginalSundayNightDF è #NoOtherChoice, di Park Chan-wook, presentato in Concorso alla Mostra del Cinema Venezia e candidato a 3 Golden Globes. Questa sera, alle ore 20.30, il film sarà proiettato in lingua originale (core - facebook.com facebook
