Al cinema in settimana | da Buen Camino a Semplice cliente

Questa settimana al cinema sono in uscita due film:

Arriva al cinema “Semplice cliente”. Il docufilm di Alessio De Leonardis, che approda nelle sale lunedì 12 gennaio, racconta la storia di Mario Magnotta, il bidello dell’Aquila diventato una leggenda della cultura popolare italiana grazie a uno scherzo telefonico sulla lavatrice negli anni ’80, ripercorrendo la sua figura tra ironia e fragilità, e il fenomeno di viralità prima del web, con materiali d’archivio e la voce della figlia. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Buen Camino”, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Spongebob – Un’avventura da pirati”, “Zootropolis 2”, “Una di famiglia”, “No Other Choice”, “Norimberga”, “Primavera”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

