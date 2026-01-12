Al Cinema Boldini c’è ’Disunited Nations’

Questa sera al Cinema Boldini, in Sala Estense, viene proiettato “Disunited Nations” di Christophe Cotteret. Il film analizza il ruolo delle Nazioni Unite nel contesto attuale, evidenziando le sfide del multilateralismo, tra veti incrociati e decisioni ambigue. Un’occasione per riflettere sulle dinamiche politiche e le responsabilità di un organismo internazionale fondamentale.

Il Cinema Boldini, questa sera in Sala Estense, propone Disunited Nations di Christophe Cotteret, un’indagine sul presente del multilateralismo: l’ Onu come campo di forze, tra veti incrociati, paralisi e responsabilità politiche. "Il film – così una nota – vede tra le voci centrali Francesca Albanese (foto), giurista e relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, il cui contributo dà al racconto un asse giuridico netto: protezione dei civili, obblighi degli Stati, limiti e possibilità degli strumenti internazionali". Attraverso testimonianze, dossier e materiali d’archivio, Cotteret osserva come le regole nate nel secondo dopoguerra vengano oggi messe alla prova dai conflitti del nostro tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

