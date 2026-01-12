Aiutatemi la mia Chanel sta male | l' appello di un giovane salernitano

Matteo Giordano, 24 anni di Salerno, ha lanciato un appello per chiedere aiuto nel tentativo di salvare la sua coniglietta Chanel, di cinque anni. La richiesta nasce dalla preoccupazione per la salute dell’animale, e rappresenta un gesto di affetto e responsabilità da parte del giovane. La sua richiesta mira a trovare supporto e consulenza per garantire il benessere della sua compagna a quattro zampe.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.