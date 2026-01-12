Aiutatemi la mia Chanel sta male | l' appello di un giovane salernitano
Matteo Giordano, 24 anni di Salerno, ha lanciato un appello per chiedere aiuto nel tentativo di salvare la sua coniglietta Chanel, di cinque anni. La richiesta nasce dalla preoccupazione per la salute dell’animale, e rappresenta un gesto di affetto e responsabilità da parte del giovane. La sua richiesta mira a trovare supporto e consulenza per garantire il benessere della sua compagna a quattro zampe.
“Aiutatemi a salvare la vita a Chanel”: è l'appello di Matteo Giordano, 24enne salernitano che sogna di salvare la sua coniglietta di 5 anni. Chanel deve essere operata urgentemente al musetto, in quanto Chanel rischia la morte. Disperato, il proprietario ha lanciato anche una raccolta fondi su. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
