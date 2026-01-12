Ai contribuenti italiani Fabrizio Corona costerà migliaia di euro | il doc ‘Io sono notizia’ ha ottenuto 793.629 euro sotto forma di tax credit

Fabrizio Corona, attraverso la sua docuserie “Io sono notizia” su Netflix, ha ottenuto circa 800 mila euro di tax credit dal Ministero della Cultura. Questa misura, rivolta ai produttori italiani, comporterà un costo per i contribuenti, evidenziando l'impatto economico di iniziative culturali finanziate con fondi pubblici. La cifra, rivelata dal quotidiano “La Verità”, rappresenta un esempio delle risorse pubbliche destinate alla promozione di contenuti audiovisivi nazionali.

Ai contribuenti italiani Fabrizio Corona costerà quasi 800 mila euro. Come rivela il quotidiano “ La Verità “, la docuserie “ Io sono notizia “, disponibile su Netflix dal 9 gennaio, ha ottenuto dal ministero della Cultura, guidato da Alessandro Giuli, sotto forma di tax credit di produzione ben 793.629 euro. I cinque episodi che ripercorrono la storia privata e professionale dell’ex re dei paparazzi sono prodotti dalla società Bloom Media House, una srl guidata da Marco Chiappa, Alessandro Casati e Francesca Cimolai, che ha speso in totale quasi 2,5 milioni di euro. Il prodotto diretto da Massimo Cappello è stato, dunque, coperto economicamente per oltre il 30% dal tax credit ministeriale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

