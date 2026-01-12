Secondo Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport, il campionato rimane aperto, ma il Milan mostra alcune difficoltà, in particolare nello sfruttare le occasioni. La stagione presenta ancora margini di incertezza, senza segnali di un dominio netto da parte di una delle squadre in corsa. Un quadro equilibrato, in cui ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa allo scudetto.

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport arriva la lettura di Stefano Agresti, che fotografa un campionato ancora aperto ma senza strappi decisivi. In vetta l’ Inter conserva margine senza scappare. Il Napoli resta nel gruppo. Dietro, nonostante gli inciampi, Milan, Roma e Juventus rimangono agganciate. “Hanno meno chance rispetto alle squadre di Cristian Chivu e Antonio Conte, ma tenere il passo permette anche ad Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti di provarci”, il senso dell’analisi. Il focus poi si stringe sul Milan. Due punti lasciati ancora contro squadre in lotta salvezza, dopo Genoa e Fiorentina. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Agresti: “Scudetto aperto, ma il Milan spreca troppo”

Leggi anche: Oppini mastica amaro dopo Madrid: «La Juventus crea e lotta, ma spreca troppo. Oggi saremmo fuori dalla Champions, ma siamo solo alla 3ª…». Il suo messaggio – FOTO

Leggi anche: Pagelle. Pinamonti lotta ma spreca troppo. Volpato entra col piglio giusto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bari, Caserta: "Milan fra le favorite per lo Scudetto. Ma ce la giocheremo a viso aperto" - “L’importanza della gara di domani è tanta, non solo affrontiamo una squadra di Serie A, ma anche una delle favorite per lo Scudetto. tuttomercatoweb.com

Matchday: non per riaprire la lotta scudetto, ma per non aver rimpianti di non averci creduto 11 Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. - facebook.com facebook