Agorà il racconto di Ivan?Colmenares?Garcia l' ex compagno di cella di?Trentini

Ivan Colmenares Garcia, attivista e ex compagno di cella di Alberto Trentini e Mario Burlò, ha condiviso in diretta su “Agorà” su Rai 3 le difficoltà vissute all’interno del sistema carcerario venezuelano. La sua testimonianza evidenzia le condizioni difficili e le sfide quotidiane affrontate dai detenuti, offrendo uno sguardo diretto sulla situazione, ancora aperta e complessa, di cui si discute a livello internazionale.

“La situazione che viviamo qui dentro è oltre ogni immaginazione”, ha raccontato questa mattina in diretta su “Agorà”, su Rai?3, l'attivista Ivan?Colmenares?Garcia, ex compagno di cella di Alberto?Trentini e Mario?Burlò, i due italiani detenuti in Venezuela fino alla scorsa notte. Ha spiegato che le condizioni di detenzione erano estreme: uno spazio di soli 4 × 2 metri, igiene precaria, violenze fisiche e psicologiche costanti. “Eravamo come sequestrati”, ha aggiunto, “eppure in un anno ci siamo uniti molto. Sono diventati amici”. Colmenares ha raccontato anche dei piccoli gesti che hanno reso sopportabile l'inferno del carcere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

