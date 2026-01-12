Aggressione sessuale in strada a Torino Mirafiori Sud | ragazza avvicinata da un uomo e palpeggiata ma riesce a sfuggirgli

Lo scorso 8 gennaio 2026, in via Biscaretti di Ruffia a Torino, una giovane di 20 anni è stata vittima di un'aggressione sessuale. Un uomo si è avvicinato e ha palpeggiato la ragazza, che è riuscita a sottrarsi all'aggressore. L’episodio è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità locali.

Lo scorso giovedì 8 gennaio 2026 una giovane di 20 anni è stata vittima di un’aggressione sessuale in via Biscaretti di Ruffia a Torino. Mentre rientrava a casa dopo essere scesa dal tram è stata avvicinata da un uomo che viaggiava in bicicletta e che l'ha spinta contro un muro e l'ha palpeggiata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: La bravata a Torino Mirafiori Sud finisce male: ragazzo precipita da un tetto in un'area abbandonata Leggi anche: Incendio a Torino Mirafiori Sud: a fuoco la casetta della bocciofila, danni importanti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ragazza aggredita sessualmente, Mirafiori Sud si ribella: raccolta firme per avere telecamere; Catturato a Cuorgnè pedofilo brasiliano, deve scontare vent'anni di carcere; La lite in discoteca e il raid: ragazzino pestato a sangue e chiuso nel portabagagli di un suv. Violenza in strada a Torino: anziano sbattuto contro la portiera, l’aggressore si dilegua - In pochi secondi una mattina qualunque si è trasformata in una scena che inquieta chiunque frequenti le strade di Torino: la fragilità ... giornalelavoce.it

Milano, Emilio Velazco era stato denunciato per una violenza sessuale commessa a Cologno Monzese nel 2025 e già condannato a 5 anni per un’altra aggressione. Ma nel casellario giudiziario non risultavano precedenti - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.