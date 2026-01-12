Aggressione con un coltello sul treno Sondrio-Milano Centrale

Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 57 anni è stato vittima di un'aggressione con un coltello a bordo del treno 2827, che collegava Sondrio a Milano Centrale. L’episodio si è verificato durante il viaggio, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei passeggeri sui mezzi pubblici. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze e garantire il rispetto della sicurezza.

Un uomo di 57 anni è stato aggredito ieri pomeriggio sul treno 2827 che, dalla Valtellina stava raggiungendo Milano Centrale.La ricostruzioneCome ricostruiscono i colleghi di LeccoToday, il 57enne era seduto in una delle carrozze del convoglio ferroviario quando, all'altezza della stazione di.

