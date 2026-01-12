Aggressione a Roma Termini come sta il funzionario in coma farmacologico all’Umberto I

Un funzionario delle Imprese e del Made in Italy, ricoverato in coma farmacologico al Policlinico Umberto I di Roma dopo un'aggressione vicino a Termini, ha effettuato una nuova Tac. Il 57enne si trova in condizioni critiche, mentre le forze dell'ordine continuano le indagini per chiarire l’accaduto. Restano da valutare gli sviluppi clinici e le eventuali responsabilità legate all’incidente.

È stato sottoposto a una nuova Tac il 57enne funzionario delle Imprese e del Made in Italy ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I di Roma dopo la violenta aggressione subita vicino alla stazione Termini. A quanto apprende LaPresse l’esito dell’esame è stato tranquillizzante, dal momento che il microversamento rilevato al momento dell’ingresso in ospedale non si è espanso. L’uomo, ferito gravemente al volto sabato sera, presenta diverse fratture, di cui una più grave alla mandibola. Il paziente resterà sedato in coma farmacologico per 48 ore. Una notte di terrore. Nella stessa serata anche un rider 23enne impegnato in una consegna è stato vittima di aggressione nella zona della stazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

