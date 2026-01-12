Aggredito durante una rapina davanti al Teatro Giordano | 13enne finisce in ospedale

Un tentativo di furto di un cellulare si è verificato intorno alle 20 davanti al Teatro Giordano, coinvolgendo un ragazzo di 13 anni. L'aggressione ha causato ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale. L'episodio evidenzia le problematiche di sicurezza nelle aree pubbliche e sottolinea l'importanza di interventi mirati per prevenire simili eventi.

Avrebbe potuto avere conseguenze più gravi il tentativo di furto di un telefono cellulare avvenuto intorno alle 20.30 di domenica 11 gennaio, in piazza Cesare Battisti, davanti al Teatro Giordano. Vittima dell'accaduto un tredicenne.La caduta durante la rapinaUn minorenne, nel tentativo di.

