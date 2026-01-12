Aggrappati ai nuovi innesti La mediana è da rifondare

Lo Spezia si trova a un punto di svolta, con la necessità di rinnovare la propria mediana. La qualità dei giocatori, l’attenzione ai dettagli e la gestione dei momenti sono fattori fondamentali per il miglioramento. Aggrapparsi ai nuovi innesti può rappresentare una strategia efficace per rafforzare la squadra e ristabilire un equilibrio vincente.

Qualità degli interpreti, cura dei dettagli e gestione dei momenti: tre elementi chiave di cui lo Spezia ha oggi più bisogno. E la partita contro il Sudtirol ne è stata l'ennesima dimostrazione. In attesa di ulteriori nuovi innesti dal mercato, quella in maglia bianca resta una squadra costruita per fare la "guerra" all'avversario. Una peculiarità che fece la fortuna dello Spezia guidato un anno fa da Luca D'Angelo. Se manca questo fattore, lo Spezia crolla, complice un tasso tecnico degli elementi in rosa che non consente di prevalere sugli avversari in termini qualitativi. La gara con il Sudtirol è ruotata interamente attorno agli episodi.

