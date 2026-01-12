Aggiungi un nonno a tavola | torna la campagna per adottare cani e gatti anziani

Da messinatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi sono aperte le adesioni alla campagna nazionale “Aggiungi un nonno a tavola”, promossa da LNDC Animal Protection e Nutrix Più. L’iniziativa mira a favorire l’adozione di cani e gatti anziani nei rifugi italiani, offrendo loro una nuova possibilità di vivere in famiglia. Un gesto semplice che può fare la differenza nella vita di molti animali e contribuire a sensibilizzare sull’importanza dell’adozione responsabile.

Cominciano oggi le adesioni alla campagna nazionale “Aggiungi un nonno a tavola”, promossa da LNDC Animal Protection in collaborazione con Nutrix Più, per incentivare l’adozione di cani e gatti anziani nei rifugi distribuiti su tutto il territorio italiano. L’iniziativa, attiva fino al 15. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Aggiungi un nonno a tavola”: torna la campagna per adottare cani e gatti anziani, anche a Francavilla al Mare

Leggi anche: "Aggiungi un nonno a tavola", l'iniziativa che promuove le adozioni di cani e gatti anziani

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Aggiungi un nonno a tavola: torna la campagna LNDC per le adozioni di cani e gatti anziani; “Aggiungi un nonno a tavola”: torna la campagna per adottare cani e gatti anziani; 'Aggiungi un nonno a tavola': torna la campagna per adottare cani e gatti anziani, anche a Francavilla al Mare; Torna Aggiungi un nonno a tavola, l'iniziativa che promuove le adozioni dei.

aggiungi nonno tavola tornaAdozioni animali anziani: torna “Aggiungi un nonno a tavola” - “Aggiungi un nonno a tavola” sostiene l’adozione di cani e gatti anziani: fino al 15 febbraio 2026 un anno di alimentazione gratuita per chi adotta. marchenotizie.it

aggiungi nonno tavola torna“Aggiungi un nonno a tavola”: torna la campagna per adottare cani e gatti anziani - Non perché siano “meno bravi”, ma perché hanno qualche candelina in più sulla torta e, nel mondo delle adozioni, l’età viene spesso scambiata per un ... msn.com

aggiungi nonno tavola tornaAggiungi un nonno a tavola: torna la campagna LNDC per le adozioni di cani e gatti anziani - Torna “Aggiungi un nonno a tavola”, la campagna di LNDC realizzata con Nutrix Più per incentivare le adozioni di cani e gatti anziani ... laquilablog.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.