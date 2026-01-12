Aggiungi un nonno a tavola | torna la campagna per adottare cani e gatti anziani

Da oggi sono aperte le adesioni alla campagna nazionale “Aggiungi un nonno a tavola”, promossa da LNDC Animal Protection e Nutrix Più. L’iniziativa mira a favorire l’adozione di cani e gatti anziani nei rifugi italiani, offrendo loro una nuova possibilità di vivere in famiglia. Un gesto semplice che può fare la differenza nella vita di molti animali e contribuire a sensibilizzare sull’importanza dell’adozione responsabile.

Cominciano oggi le adesioni alla campagna nazionale "Aggiungi un nonno a tavola", promossa da LNDC Animal Protection in collaborazione con Nutrix Più, per incentivare l'adozione di cani e gatti anziani nei rifugi distribuiti su tutto il territorio italiano. L'iniziativa, attiva fino al 15.

