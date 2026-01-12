Agatha Christie ‘regina dei veleni’ il giudizio dalla tossicologa

Agatha Christie, nota come la “regina dei veleni”, ha spesso impiegato sostanze tossiche nei suoi romanzi gialli, creando trame avvincenti e misteriose. Dal miele contaminato all’arsenico, la sua narrativa si basa su dettagli chimici e psicologici. A distanza di decenni dalla sua scomparsa, le storie e i temi legati ai veleni continuano a catturare l’interesse del pubblico, anche grazie alle recenti trasposizioni cinematografiche.

Dal miele pazzo all’arsenico, passando per cianuro, topicida, sonniferi e stricnina. La ‘regina del giallo’ Agatha Christie ha spesso utilizzato i veleni nei suoi romanzi e, a mezzo secolo dalla sua scomparsa, i suoi intrecci – rilanciati dai film di Kenneth Branagh – continuano a intrigare il lettore. Ma dal punto di vista di un tossicologo, che giudizio si può dare? La promozione dell’esperta Sitox. “L’opera di Agatha Christie è sorprendentemente accurata. Nei suoi romanzi compaiono frequentemente sostanze come arsenico, stricnina, cianuro, digitale, morfina e altri veleni noti, utilizzati in modo generalmente coerente con le conoscenze farmacologiche e tossicologiche disponibili all’epoca”, dice a LaSalute di LaPresse Valeria Petrolini, medico tossicologo del Centro Antiveleni IRCSS Maugeri di Pavia e membro del direttivo della Società Italiana di Tossicologia Sitox. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Agatha Christie ‘regina dei veleni’, il giudizio dalla tossicologa Leggi anche: Agatha Christie, il mondo celebra la "regina del giallo" a 50 anni dalla morte Leggi anche: Agatha Christie’s Seven Dials: teaser trailer della nuova serie Netflix su Agatha Christie Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Agatha Christie: successi e record della regina del giallo, a 50 anni dalla morte - Sessantasei romanzi, due personaggi entrati oramai nell'immaginario di ogni lettore, quasi 208 mila copie vendute in Italia solo nel 2024... sololibri.net

