Affascinanti e istruttivi | i mestieri e i sapori di una volta incantano Schilpario
A Schilpario, tra tradizioni e sapori di un tempo, si riscoprono mestieri antichi e usanze locali. È importante preservare e trasmettere queste conoscenze, contribuendo a mantenere vivo il patrimonio culturale del territorio. In un’epoca in cui spesso si tende a dimenticare il passato, iniziative dedicate alla memoria storica offrono un’occasione di apprendimento e di valorizzazione delle radici comunitarie.
È bello e istruttivo che in un tempo generalmente poco incline a considerare la memoria ci sia chi promuove iniziative per trasmettere al futuro un po' del nostro passato. A Schilpario nell'ultima domenica dell'anno si è rinnovata una tradizione che è giunta all'anno nr. 24 (e già si pensa a quella d'argento del 2026). Si tratta della rivisitazione degli "antichi mestieri", un interessante e coinvolgente viaggio tra "sapori e profumi di un tempo", con attrattive però anche rivolte al presente, come il "giretto per bambini sul carretto con un asinello diretto allo spettacolo di burattini per grandi e piccini" di Baccanelli.
