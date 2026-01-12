Affari Tuoi raptus-De Martino | come fa irruzione in studio puro delirio

Durante una puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha fatto irruzione in studio in modo inaspettato, creando momenti di sorpresa tra il pubblico e i concorrenti. Il programma, noto anche per i suoi personaggi e le dinamiche di gioco, continua a mantenere alta l’attenzione grazie a eventi imprevedibili e a uno stile di conduzione sobrio ma coinvolgente. Questo episodio si inserisce nella tradizione di Affari Tuoi di offrire momenti di intrattenimento senza eccessi.

Chi segue Affari Tuoi lo sa, uno dei tormentoni del programma è quello delle "ragazza per bene". Concorrenti femminili che si distinguono per la bontà dei modi, il tutto nel regno del Dottore, della fortuna e, soprattutto di Stefano De Martino. Si parla del programma di Rai 1 che, sera dopo sera, macina share da record. Un programma in cui i colpi di scena, ammettiamolo, non sono i migliori alleati di qualsiasi persona "per bene", non solo le ragazze. Ma tant'è, la puntata in questione è quella di lunedì 12 gennaio. De Martino ed Herbert Ballerina, coppia di fatto e vero "motore" di questa edizione, sono scatenati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

