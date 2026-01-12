Adrien Rabiot si schiera al fianco di Kean ferito a Crans Montana | Tieni duro ti mando tanta forza

Adrien Rabiot ha espresso il suo sostegno a Kean Talingdan, il giovane calciatore rimasto gravemente ferito nell’incendio di Crans Montana. Attraverso un messaggio di solidarietà, il centrocampista francese ha invitato Kean a mantenere la forza in un momento difficile, inviandogli il suo pensiero e la vicinanza. Un gesto di umanità e solidarietà che sottolinea l’importanza del supporto reciproco nello sport e nella vita.

Milano, 12 gennaio 2026 – Da calciatore a calciatore. Anche Adrien Rabiot si schiera al fianco di Kean Talingdan, il sedicenne atleta dell’ Enotria 1908 rimasto gravemente ferito durante l’incendio di Crans Montana e ora ricoverato con gravi ustioni all’ospedale di Niguarda. Il messaggio di Adrien Rabiot a Kean Talingdan, il ragazzo milanese ferito nella strage di Crans Montana Crans-Montana, una raccolta fondi per Leonardo e Kean: ecco la mobilitazione delle loro società sportive Il centrocampista del Milan nello specifico ha realizzato un video-messaggio, pubblicato poi sui canali social del giornalista Ivan Zazzaroni, dedicando parole di sostegno al ragazzo: “Ciao Kean, ti faccio questo video per dirti che ho saputo cosa è successo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Adrien Rabiot si schiera al fianco di Kean, ferito a Crans Montana: “Tieni duro, ti mando tanta forza” Leggi anche: Il messaggio di Adrien Rabiot a Kean Talingdan, il ragazzo milanese ferito nella strage di Crans Montana Leggi anche: Strage Crans-Montana, tanta legna e una sola via di fuga al bar Le Constellation La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Perché non giocano Leao e Rabiot in Fiorentina-Milan - Rese note le formazioni ufficiali della partita tra Fiorentina e Milan, nei rossoneri spiccano due assenze: quelle di Leao e Rabiot ... calciodangolo.com

