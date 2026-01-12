Adesso musica, crescono numeri e qualità.

Il bilancio 2025 conferma la straordinaria crescita per l’associazione "Adesso musica", che attraverso l’Istituto musicale Nelio Biondi e la Banda e orchestra Città di Camerino ha svolto un’intensa attività didattica, artistica e culturale, diventando un punto di riferimento per la formazione musicale. Solo per citare alcuni numeri: 322 allievi, 24 corsi, 39 insegnanti e 47 iniziative o eventi musicali. Gli allievi provenivano anche da fuori regione e dall’estero. Tra le iniziative più riuscite, la 24esima edizione di Tutto musica e il 4° Camerino Saxophone campus, con 143 partecipanti. Di particolare rilievo le collaborazioni con l’Andrea Bocelli Foundation, i conservatori Pergolesi di Fermo, Rossini di Pesaro e Briccialdi di Terni, oltre ai numerosi protocolli d’intesa con scuole, università, enti e associazioni culturali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

