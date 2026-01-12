Addio Cauteruccio | l’avanguardia teatrale degli anni Ottanta

In Un weekend postmoderno (1990), Pier Vittorio Tondelli raccontava una sequenza di notti fiorentine, attraversate da una multicolore “fauna d’arte”. Tra le figure si incideva Giancarlo Cauteruccio, con camicie dai colori accesi, di cui lo scrittore aveva particolarmente amato Eneide. A lui era toccato di allestire un reading da questo libro così determinante per ricostruire un decennio d’arte, poco prima che lo scrittore di Correggio mancasse. Lo spettacolo Eneide, con la regia di Cauteruccio, era andato in scena con grande successo al Teatro Variety a Firenze nel 1983 con i Litfiba di Piero Pelù – autori della colonna sonora – al gran completo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

