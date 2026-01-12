Addio alla roccia del Reparto mobile morto a 54 anni il poliziotto Vincenzo Ingrassia
È deceduto Vincenzo Ingrassia, veterano del Reparto mobile della Polizia di Palermo, dopo una lunga lotta contro una malattia. Con oltre trenta anni di servizio, Ingrassia era considerato un punto di riferimento tra i colleghi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità di sicurezza e per quanti lo avevano conosciuto e stimato nel corso degli anni.
Per i suoi colleghi era una certezza e un punto di riferimento, da veterano del Reparto mobile, ed è per questo che oggi in tanti piangono la morte di Vincenzo Ingrassia, poliziotto in servizio alla questura di Palermo dal 1991, che si è spento dopo aver lottato con tutte le sue forze contro una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
