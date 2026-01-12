Addio alla roccia del Reparto mobile morto a 54 anni il poliziotto Vincenzo Ingrassia

Da palermotoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto Vincenzo Ingrassia, veterano del Reparto mobile della Polizia di Palermo, dopo una lunga lotta contro una malattia. Con oltre trenta anni di servizio, Ingrassia era considerato un punto di riferimento tra i colleghi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità di sicurezza e per quanti lo avevano conosciuto e stimato nel corso degli anni.

Per i suoi colleghi era una certezza e un punto di riferimento, da veterano del Reparto mobile, ed è per questo che oggi in tanti piangono la morte di Vincenzo Ingrassia, poliziotto in servizio alla questura di Palermo dal 1991, che si è spento dopo aver lottato con tutte le sue forze contro una. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Addio a don Francis, morto a 54 anni. La malattia l’ha portato via in pochi mesi

Leggi anche: Morto Yorath, addio alla leggenda del Leeds e del Galles: l’ex centrocampista aveva 75 anni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.