Addio alla roccia del Reparto mobile morto a 54 anni il poliziotto Vincenzo Ingrassia

È deceduto Vincenzo Ingrassia, veterano del Reparto mobile della Polizia di Palermo, dopo una lunga lotta contro una malattia. Con oltre trenta anni di servizio, Ingrassia era considerato un punto di riferimento tra i colleghi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità di sicurezza e per quanti lo avevano conosciuto e stimato nel corso degli anni.

