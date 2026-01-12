Addio a Sergio Tarquinio il fumettista maestro del western
È scomparso a 100 anni Sergio Tarquinio, noto fumettista e illustratore italiano, figura di rilievo nel mondo del western. Attivo dall’immediato dopoguerra fino agli anni ’80, ha contribuito in modo significativo alla scena fumettistica nazionale e internazionale. Successivamente, si è dedicato alla pittura e all’incisione. La sua carriera rappresenta un importante capitolo della storia del fumetto italiano, caratterizzata da uno stile riconoscibile e da un percorso artistico di lunga durata.
(Adnkronos) – Dall'immediato secondo dopoguerra alla metà degli anni '80 ha attraversato il mondo del fumetto italiano e internazionale prima di dedicarsi esclusivamente alla pittura e all'incisione: è morto all'età di 100 anni Sergio Tarquinio, disegnatore e illustratore tra i protagonisti delle strisce avventurose dei cowboys. Dopo aver disegnato alcune storie di Superman e di .
