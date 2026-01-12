Addio a Sergio Tarquinio il fumettista maestro del western

È scomparso a 100 anni Sergio Tarquinio, noto fumettista e illustratore italiano, figura di rilievo nel mondo del western. Attivo dall’immediato dopoguerra fino agli anni ’80, ha contribuito in modo significativo alla scena fumettistica nazionale e internazionale. Successivamente, si è dedicato alla pittura e all’incisione. La sua carriera rappresenta un importante capitolo della storia del fumetto italiano, caratterizzata da uno stile riconoscibile e da un percorso artistico di lunga durata.

#Cremona Addio a Sergio Tarquinio, una vita lunga un secolo tra fumetto e arte x.com

Guido Nolitta [Sergio Bonelli] ADDIO FRATELLO ROSSO Disegni di Franco Donatelli Copertina di Gallieno Ferri Sergio Bonelli Editore, Milano, 2020 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.