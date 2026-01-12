Addio a Mirco Frassineti Una folla commossa per l’imprenditore 58enne

Si è svolta a Cusercoli la cerimonia di addio a Mirco Frassineti, imprenditore di 58 anni scomparso improvvisamente nell’Epifania a causa di un malore. La comunità si è riunita per rendere omaggio a una figura stimata e rispettata, testimoniando il dolore e la vicinanza in questo momento di perdita.

Una folla commossa ha letteralmente invaso Cusercoli, per salutare Mirco Frassineti, l'imprenditore prematuramente scomparso all'età di 58 anni nel giorno dell'Epifania, a causa di un malore improvviso. L'uomo, originario di Galeata, viveva a Cusercoli con la moglie Rita Melandri e le figlie Letizia e Vittoria. Era molto conosciuto sul territorio, proveniva da una famiglia di commercianti del settore carni e di mestiere era uno stimato agente di commercio della Clai, una delle maggiori aziende italiane del settore. Sabato la chiesa di Cusercoli era troppo piccola per contenere le centinaia di persone giunte da tutta la Romagna per salutare la famiglia del 58enne ed accompagnarlo nel suo ultimo viaggio terreno.

