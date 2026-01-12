Addio a Giuseppe Costa. Cacciatore e ornitologo.

Carrara si congeda da Giuseppe Costa, cacciatore e appassionato ornitologo, scomparso sabato mattina dopo una lunga malattia. La sua perdita lascia un vuoto nella comunità, che ricorda con rispetto la sua dedizione e il suo amore per la natura. Giuseppe Costa ha affrontato le sfide con coraggio e serenità, lasciando un esempio di dignità e fermezza.

Carrara piange la scomparsa di Giuseppe Costa, venuto a mancare sabato mattina dopo una lunga malattia affrontata con dignità, forza d’animo e profonda fede. Figura conosciuta e stimata, Costa è stato ornitologo, cacciatore appassionato, scultore e insegnante, lasciando un segno profondo nella comunità apuana. Il filo conduttore della sua vita è stato l’amore per la caccia vissuta come passione autentica e rispettosa, sempre unita a una fede sincera e coerente, che ha saputo testimoniare con discrezione e costanza. In questo equilibrio tra spiritualità e rapporto con la natura, Giuseppe Costa ha dimostrato come si possa appartenere alla schiera dei cacciatori devoti, per i quali l’attività venatoria è conoscenza, responsabilità e rispetto del creato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

