Addio a Danilo Oliva Salis al funerale laico | Porteremo avanti il suo messaggio

A Genova si è svolto un funerale laico per Danilo Oliva, storico presidente del Cap. La cerimonia ha rappresentato un momento di commozione e ricordo, con la partecipazione di saluti e testimonianze che hanno sottolineato il suo impegno. La cerimonia ha concluso un percorso di vita dedicato al settore portuale, e l’intera comunità ha espresso l’intenzione di portare avanti il suo messaggio e i valori che ha incarnato.

Genova ha dato l'ultimo saluto, con un funerale laico, a Danilo Oliva, lo storico presidente del Cap (Circolo Autorità Portuale. &. Società del porto di Genova) scomparso all'età di 88 anni. Chi era Danilo OlivaSindacalista, consortile e figura storica della sinistra genovese, Oliva era nato a. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

