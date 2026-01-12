Lele Adani ha commentato positivamente la recente vittoria della Juventus a Reggio Emilia, sottolineando il cambiamento nel rendimento della squadra nell’ultimo mese. L’ex calciatore ha inoltre espresso considerazioni sul futuro di Chiesa, evidenziando la crescita e il potenziale della squadra. La partita ha rappresentato un punto di svolta, confermando l’ottimo momento attuale dei bianconeri.

Lele Adani ha elogiato a gran voce la Juventus, tornando sulla vittoria di Reggio Emilia. Poi un’opinione sul futuro di Federico Chiesa. Lele Adani ha parlato a La Nuova DS della Juventus e di Federico Chiesa. LEGGI ANCHE: Chiesa Juve, il giocatore ha mandato un messaggio molto chiaro al Liverpool: le ultime sulla trattativa SULLA JUVENTUS – « La partita che ha fatto la Juventus a Reggio Emilia è stupenda sotto tutti i punti di vista con tutti i contenuti che servono in ogni aspetto, secondo me questa è la ricerca nuova della sua Juventus che obiettivamente ha cambiato volto nell’ultimo mese e mezzo, gioca e quello che ottiene lo ottiene veramente meritando » SUL FUTURO DI CHIESA – « Chiesa? Serve di più a Gasperini che alla Juventus secondo me, perché in quella zona del campo c’è Yildiz anche se Spalletti in Nazionale lo aveva fatto giocare dall’altra parte anche all’Europa, lo ha fatto giocare a destra, Chiesa però secondo me dà il meglio a sinistra, o giocando nel mezzo tra esterno e interno, sulla sinistra però ma avranno i loro conti e i loro equilibri » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adani incensa la Juve: «Partita stupenda a Reggio Emilia, ha cambiato volto nell’ultimo mese. Sul futuro di Chiesa dico questo»

