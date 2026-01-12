Lele Adani ha espresso alcune riserve sul contributo di Federico Chiesa alla Juventus, suggerendo che potrebbe essere più utile in un’altra squadra. Durante la trasmissione La Nuova DS, l’ex calciatore ha sottolineato come l’attuale collocazione di Chiesa potrebbe non rappresentare la soluzione migliore, indicando che il suo ruolo potrebbe essere più adeguato a un contesto diverso, come quello di Gasperini. La discussione sulla collocazione ottimale di Chiesa prosegue tra tifosi e addetti ai lavori.

Dibattito aperto sul nome di Federico Chiesa. Nel corso de La Nuova DS, Lele Adani ha espresso dubbi sull’effettiva utilità dell’esterno per la Juventus, indicando un’altra destinazione come più funzionale. “Secondo me Chiesa serve di più a Gasperini che alla Juventus”, ha spiegato Adani. “In quella zona del campo alla Juve c’è Yildiz. È vero che Spalletti in Nazionale lo aveva utilizzato anche a destra, ma Chiesa dà il meglio a sinistra, o comunque in una posizione ibrida tra esterno e interno, sempre sul lato sinistro”. Una lettura tattica che rimette al centro gli equilibri offensivi bianconeri e le scelte di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Adani frena su Chiesa alla Juve: “Serve più a Gasperini”

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: Douglas Luiz torna alla Juve? Novità su Chiesa

Leggi anche: Gasperini frena su Raspadori: “Se è fatta? Chiedete in Spagna”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Salah frena Chiesa.

Adani: "La Juventus ha un volto nuovo con Spalletti. Chiesa? Servirebbe più a Gasperini però...." - Nel corso de La Nuova DS, Lele Adani ha parlato della Juventus impegnata questa sera contro la Cremonese: "La partita che ha fatto la Juventus a Reggio Emilia è stupenda sotto tutti ... tuttojuve.com