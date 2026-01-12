Abusò del nipotino di 9 anni | condannato a 16 anni

Il Tribunale di Firenze ha condannato a 16 anni di reclusione un uomo accusato di aver abusato del nipotino di 9 anni. La sentenza è stata pronunciata in rito abbreviato e riguarda reati di violenza sessuale e corruzione di minore. La vicenda, che ha suscitato attenzione pubblica, si inserisce in un quadro di tutela e rispetto dei diritti dei minori.

Firenze, 12 gennaio 2026 – Con l'accusa di violenza sessuale e corruzione di minore per aver abusato del nipote di 9 anni, è stato condannato a 16 anni di reclusione, in rito abbreviato dal Tribunale di Firenze. I fatti risalgono all'ottobre 2024. Il pm Giacomo Pestelli aveva chiesto la condanna a 20 anni. L'uomo, hanno ricostruito le indagini, parente dei genitori di cui era ospite in una casa a Firenze, avrebbe approfittato della convivenza per abusare del bambino. Il bimbo si è confidato con la madre, dopo essere stato notato mentre usciva dalla camera dello zio. Con la denuncia, firmata dai genitori, sono scattate le indagini della polizia.

