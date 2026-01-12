Abruzzo nella morsa del gelo | -23,6°C sull' altopiano delle Cinque Miglia sottozero anche sulla costa

Le temperature in Abruzzo sono scese drasticamente, raggiungendo i -23,6°C sull'altopiano delle Cinque Miglia e registrando valori sottozero anche lungo la costa. Una mattinata caratterizzata da un clima particolarmente freddo, che interessa sia le zone interne sia quelle costiere, evidenziando un’ondata di gelo che coinvolge l’intera regione.

L’Abruzzo nella morsa del gelo: -17.4°C a Navelli e – 13.7 a Campo Imperatore - Temperature abbondantemente sotto lo zero nella notte sulle montagne abruzzesi. msn.com

Abruzzo nella morsa del gelo - Da domani una breve tregua termica, prima di una nuova perturbazione da sabato dovrebbe portare altra neve anche a quote basse ... rainews.it

