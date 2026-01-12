Abruzzo nella morsa del gelo | -23,6°C sull' altopiano delle Cinque Miglia sottozero anche sulla costa
Le temperature in Abruzzo sono scese drasticamente, raggiungendo i -23,6°C sull'altopiano delle Cinque Miglia e registrando valori sottozero anche lungo la costa. Una mattinata caratterizzata da un clima particolarmente freddo, che interessa sia le zone interne sia quelle costiere, evidenziando un’ondata di gelo che coinvolge l’intera regione.
Mattinata gelida in Abruzzo, con temperature abbondantemente sotto lo zero su tutto il territorio, dall’interno fino alla costa. Come riportato dall’Ansa, secondo i dati della rete meteo-ambientale gestita dall’associazione Caput Frigoris, tra i valori più estremi spicca il picco di -23,6°C. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
