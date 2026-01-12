Abbiamo visto due partite in una Noi siamo quelli della ripresa
Durante il secondo tempo a Venezia, la Virtus Olidata ha mostrato solidità difensiva e determinazione fisica, riuscendo a ribaltare l’andamento della partita e consolidando così il primato in classifica. Un esempio di capacità di reazione e determinazione che sottolinea la forza del team nel proseguire il percorso di ripresa e crescita.
Ripartire dal secondo tempo con Venezia, dove con difesa e fisicità la Virtus Olidata è riuscita a girare completamente la sfida, consolidando il primato. "Sono state due partite in una – sottolinea coach Dusko Ivanovic –. Nel primo tempo siamo stati una squadra normale, nel secondo ho visto la vera Virtus. Venezia si è confermata una bella squadra, ma nel secondo tempo abbiamo cambiato passo e dimostrato grande carattere". La svolta del confronto è arrivata nell’intervallo, dal -18 al successo. "Cosa ho detto in spogliatoio? Niente di speciale, solo di giocare aggressivi e combattere, senza pensare troppo alle scelte e di giocare come sappiamo – sottolinea il tecnico montenegrino –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
