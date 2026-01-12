A1 Milano-Napoli chiusa l' uscita di Colleferro per diversi giorni Tutte le informazioni

Da lunedì 12 gennaio 2026, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto a sud di Roma, sarà chiusa l'uscita di Colleferro per diversi giorni. Sono in atto limitazioni notturne alla circolazione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e permettere interventi di manutenzione. Si consiglia di verificare le informazioni aggiornate prima di mettersi in viaggio e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Scattano da questa sera, lunedì 12 gennaio 2026, le limitazioni notturne alla viabilità sulla A1 Milano-Napoli nel tratto a sud della Capitale. Autostrade per l'Italia ha reso noto un programma di chiusure che interesserà la stazione di Colleferro per consentire urgenti attività di ispezione e.

Viabilita’: A1 Milano-Napoli, chiusure notturne uscita stazione Colleferro - Napoli, al fine di permettere le operazioni di ispezione e manutenzione del viadotto, la stazione di Colleferro sarà chiusa durante le ... romadailynews.it

