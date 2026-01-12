A Roma ‘Venus’ l’artista Vasconcelos ‘rilegge’ la moda di Valentino

A Roma, Venus, l’artista Vasconcelos, interpreta la moda di Valentino attraverso un’ottica artistica e contemporanea. L’evento unisce elementi di innovazione, tradizione e artigianalità, offrendo una riflessione creativa sulla moda, con un’attenzione particolare alla manualità e ai linguaggi visivi. Un incontro tra arte e moda che valorizza il patrimonio iconico di Valentino, mantenendo uno sguardo rivolto al presente.

