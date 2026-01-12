A Paderno Dugnano i vandali abbattono il tendone rifugio che offriva un riparo dal freddo ai senzatetto

A Paderno Dugnano, alcuni vandali hanno danneggiato il tendone rifugio destinato ai senzatetto, abbattendolo e causando danni alle attrezzature e alla struttura. L’episodio si è verificato il 12 gennaio 2026, compromettendo un importante punto di riparo per le persone senza dimora della zona. La vicenda evidenzia ancora una volta la necessità di interventi per garantire la sicurezza e il rispetto degli spazi di aiuto sociale.

Paderno Dugnano (Milano), 12 gennaio 2026 – Hanno messo a soqquadro brandine e attrezzature, danneggiato le valvole della tenda pneumatica che è implosa e caduta a terra. Vandali in azione nella notte tra sabato e domenica scorsi a Paderno Dugnano contro la tenda riscaldata allestita lo scorso 5 gennaio dalla Croce Rossa Italiana nella zona della stazione ferroviaria di Palazzolo, come presidio notturno destinato ad accogliere i senza dimora a fronte dell'abbassamento delle temperature. Ieri mattina l'amara sorpresa da parte dei volontari che si sono recati sotto i portici di Palazzo Vismara proprio per smontare.

