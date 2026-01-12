A Omate la Festa di Sant' Antonio

Sabato 17 gennaio, alle ore 19, in piazza Trivulzio ad Omate si svolge la Festa di Sant'Antonio. L'evento, tra tradizione e socialità, rappresenta un momento importante per la comunità locale. La serata prevede spettacoli e occasioni di incontro, mantenendo viva una delle tradizioni più radicate della zona. Un'opportunità per condividere un momento di convivialità in un contesto caratteristico.

Sabato 17 gennaio, a partire dalle 19, in piazza Trivulzio a Omate l'appuntamento è con la Festa di Sant'Antonio, uno degli appuntamenti più attesi della tradizione che unisce spettacolo e convivialità. Attorno al fuoco si mangia e ci si diverte.

