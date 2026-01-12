A Monza il circo riesce ad unire maggioranza e opposizione

A Monza, il circo senza animali ha attirato l’attenzione di cittadini e amministratori, riuscendo a unire maggioranza e opposizione. Lo spettacolo, pur con alcune critiche sui social, ha rappresentato un momento di condivisione tra diverse opinioni politiche. Un evento che dimostra come, anche in contesti differenti, l’intrattenimento possa contribuire a creare dialogo e confronto civile.

A Monza arriva il circo senza gli animali e lo spettacolo unisce maggioranza e opposizione. Anche se con una "dimenticanza" che non è passata inosservata agli utenti dei social. Il post dell'assessore Tutto parte da un post dell'assessore al Commercio, Carlo Abbà, che elogia lo spettacolo del.

: ' Crazy Circus, il circo della società tra Cristina Togni ed i fratelli Joe e Karel Saly a Monza presenta due numeri innovativi ..... le foto ..... #circo #crazycircus #cristinatogni #joesaly #jorikmonicadeli - facebook.com facebook

