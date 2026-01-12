A Galliate un' assemblea aperta a tutti per presentare i risultati del Comune

Il Comune di Galliate invita la cittadinanza a partecipare a un’assemblea aperta, durante la quale verranno illustrati i risultati e le attività svolte nel corso dell’ultimo anno. Un’occasione per condividere informazioni e ascoltare le proposte della comunità. L’appuntamento è rivolto a tutti coloro interessati a conoscere l’operato dell’amministrazione e a contribuire al confronto sui progetti futuri.

