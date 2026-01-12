A Galliate un' assemblea aperta a tutti per presentare i risultati del Comune
Il Comune di Galliate invita la cittadinanza a partecipare a un’assemblea aperta, durante la quale verranno illustrati i risultati e le attività svolte nel corso dell’ultimo anno. Un’occasione per condividere informazioni e ascoltare le proposte della comunità. L’appuntamento è rivolto a tutti coloro interessati a conoscere l’operato dell’amministrazione e a contribuire al confronto sui progetti futuri.
Un'assemblea aperta a tutti i cittadini per presentare il lavoro svolto nel corso dell'anno appena concluso.L'amministrazione comunale di Galliate ha pensato di organizzare un’assemblea in cui presentare il lavoro svolto nel corso dell’anno 2025, gli obiettivi raggiunti, quelli che invece non è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
