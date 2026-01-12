A Fossanova la visita guidata a tema | Il Colore dei cistercensi

Domenica 18 gennaio alle ore 11.00, presso il Museo Medievale e l’Abbazia di Fossanova, si svolge una visita guidata dedicata al tema

Domenica 18 Gennaio alle ore 11.00 si terrà una visita guidata alla scoperta di un Medioevo meno noto, fatto di pittura, regole e simboli, all’interno del Museo Medievale e dell’Abbazia di Fossanova.Il percorso prende avvio dal museo, dove si osserveranno frammenti di affresco e opere di grande. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

