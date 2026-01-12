A Collepasso per la rassegna Briciole in scena Berny - Il coraggio di avere paura

Da lecceprima.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Collepasso, domenica 18 gennaio alle 17:30, si tiene lo spettacolo

COLLEPASSO - Il coraggio, a volte, non è non avere paura, ma trovare il modo di guardarla in faccia: domenica 18 gennaio (ore 17:30 ingresso gratuito prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp 3285317676 - 3483725001) nel Teatro Auditorium della Scuola Primaria di via Giacomo Puccini a. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: Al via a Collepasso la seconda edizione di "Briciole"

Leggi anche: Possiamo avere paura della paura? La psicologa risponde: “La paura è una reazione, il coraggio una decisione”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Casa Romantika in scena per Briciole; Collepasso, Briciole: il 6 gennaio va in scena Casa Romantika.

collepasso rassegna briciole scenaA Collepasso Casa Romantika di David “Giulivo” Bianchi per la rassegna Briciole - Martedì 6 gennaio nel Teatro Auditorium della Scuola Primaria di via Giacomo Puccini a Collepasso con Casa Romantika di e con David “Giulivo” Bianchi. corrierenazionale.it

collepasso rassegna briciole scenaCasa Romantika di David “Giulivo” Bianchi per la rassegna Briciole - Un circo che combina clownerie, mimo, musica e grande immaginazione: martedì 6 gennaio (ore 17:30 | ingresso gratuito | prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp 3285317676 - lecceprima.it

collepasso rassegna briciole scenaMartedì 6 gennaio Casa Romantika di David “Giulivo” Bianchi per la rassegna Briciole - Un circo che combina clownerie, mimo, musica e grande immaginazione: martedì 6 gennaio (ore 17:30 | ingresso gratuito | prenotazione ... corrieresalentino.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.