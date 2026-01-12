A cielo aperto – il cimitero monumentale di Bari
Domenica 18 gennaio alle 10.30, presso il Cimitero Monumentale di Bari, si svolge “A cielo aperto”, un itinerario che permette di scoprire un luogo di grande valore storico, artistico e culturale. Un’occasione per conoscere più da vicino il ruolo del cimitero come testimone della memoria collettiva, attraverso un percorso che unisce rispetto, arte e storia.
Domenica 18 gennaio – ore 10.30A Cielo Aperto – Il Cimitero Monumentale di BariUn itinerario insolito e affascinante nel cuore di un luogo sacro che è anche uno straordinario scrigno di memoria, arte e storia. Passeggiando tra viali alberati e imponenti monumenti funerari, scopriremo le vicende.
Leggi anche: A cielo aperto – il cimitero monumentale di Bari
