A Cerveteri la presentazione del libro Era il 1973 – Quando eravamo ancora migranti

Venerdì 23 gennaio alle ore 18, presso la Sala Ruspoli di Cerveteri, si terrà la presentazione del libro di Paola Agabiti, “Era il 1973 – Quando eravamo ancora migranti”. L’evento offre l’opportunità di approfondire una testimonianza storica sulla migrazione, attraverso le pagine di un’opera che ricorda un periodo importante del nostro passato recente.

Cerveteri, 12 gennaio 2026 – Sarà presentato a Cerveteri, venerdì 23 gennaio alle ore 18 presso la Sala Ruspoli, il libro di Paola Agabiti, ‘ Era il 1973 – Quando eravamo ancora migranti ’ (Abra Books edizioni). Il libro è una raccolta di trenta storie di vita di emigrati italiani a Berlino Ovest, estratte dalla tesi di laurea dell’Autrice che ha dichiarato: “Sono stata spinta a rivedere quel mio lavoro per ricordare a chi non sa, o ha dimenticato, come vivevano e come erano trattati i nostri connazionali all’estero, proprio in questo momento storico in cui il fenomeno migratorio risulta centrale nel dibattito politico attuale”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

