A Camparada il falò del Masciocco
A Camparada, sabato 17 gennaio, si rinnova l’appuntamento con il tradizionale falò del Masciocco, organizzato dall’associazione Amici del Masciocco. L’evento comprende il fuoco rituale, momenti di conviviale convivialità con buon cibo e una lotteria. Un’occasione per celebrare la festa di Sant’Antonio e mantenere viva una tradizione locale, in un contesto semplice e condiviso dalla comunità.
Il falò, buon cibo e la grande lotteria. L'appuntamento è per sabato 17 gennaio con uno degli appuntamenti più attesi della tradizione per celebrare Sant'Antonio: a Camparada torna infatti il falò del Masciocco organizzato dall'associazione Amici del Masciocco.Il programmaA partire dalle 19 alla. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
