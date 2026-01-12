A Camparada il falò del Masciocco

A Camparada, sabato 17 gennaio, si rinnova l’appuntamento con il tradizionale falò del Masciocco, organizzato dall’associazione Amici del Masciocco. L’evento comprende il fuoco rituale, momenti di conviviale convivialità con buon cibo e una lotteria. Un’occasione per celebrare la festa di Sant’Antonio e mantenere viva una tradizione locale, in un contesto semplice e condiviso dalla comunità.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.