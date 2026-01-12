A Bari in scena la commedia Mi ami o sei in fila per lo spritz?

Una comicissima commedia che sprizza allegria dall'inizio alla fine. Sarete travolti da situazioni surreali, divertenti ed esilaranti che vi trasporteranno in un mondo dove il sorriso è l'ingrediente più importante. Quattro personaggi, innumerevoli gaffe, equivoci senza fine e colpi di scena per. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Commedia 2025 da non perdere se ami l umorismo irreverente

Leggi anche: "Ho pagato 60 euro per un tè, un tramezzino e uno spritz... e non mi hanno fatto neppure lo scontrino"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

All'AncheCinema di Bari tornano Marmone e Schiavarelli - Una commedia satirica che affronta con ironia e profondità temi complessi e delicati come l’identità, la dipendenza affettiva e il bisogno di autodeterminazione. lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, al teatroTeam va in scena la comicità partenopea di Vincenzo Salemme - Il Teatroteam di Bari presenta la nuova e divertente commedia del grande Vincenzo Salemme, in scena dal 25 al 27 aprile. lagazzettadelmezzogiorno.it

PAROLE SCENA in " Incontro dibattito con gli autori Bari, Dicembre 1943: un capitolo drammatico della - facebook.com facebook